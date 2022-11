la formación política liderada por una Inteligencia Artificial que busca sacar escaño en Dinamarca

“Representamos a todos los partidos que intentan llegar al Parlamento pero no logran un escaño . Así que ( Leaders Lars ) es una persona que se ha formado una visión política propia que le gustaría llevar a cabo, pero normalmente no tiene el dinero o los recursos para hacerlo”, ha explicado a la revista Asker Staunæs, creador del Partido Sintético y artista-investigador de MindFuture.

Para saberlo restan aún muchos lustros, pero la presencia de las IA es ya una constante en nuestro presente. Y no sólo es el algoritmo que decide qué vemos o no vemos en nuestras redes sociales. Una IA media entre nuestro curriculum y un puesto de trabajo, en un proceso de atención al cliente, en las recomendaciones que nos hace Spotify y una IA está detrás de nuestras queridas Siri y Alexa.

You May Also Like