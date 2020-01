‘La flauta mágica’ regresa al Teatro Real en una adaptación que enamoraría a Charles Chaplin

¿Qué se verá en el Teatro Real? Una maravilla. Han interpretado la obra maestra de Mozart en clave de cine mudo . Nos lleva a hace un siglo. No hay decorado: sólo una gigantesca pantalla en la que van apareciendo imágenes a las que los cantantes, con la cara blanca y unas tremendas ojeras negras , tienen que adaptarse milimétricamente. Papageno, el pajarero, es Buster Keaton, y cuando hace sonar su carillón, de su boca salen pajaritos que echan a volar… en la pantalla, no en la realidad. Monostatos es igual que Nosferatu, con cabeza de huevo y unas narices muy cómicas. Aparecen arañas gigantes (la Reina de la Noche), perros malísimos, gatos negros que corren por el escenario, monos, lechuzas…

El argumento no parece tener mucho sentido, pero ¿desde cuándo tienen lógica los cuentos para niños? Si entra en este primer piso, usted estará en la casa y le encantará, aunque no la vea entera . Este primer piso es el que llenó de magia, por ejemplo, Ingmar Bergman en su memorable versión cinematográfica de 1974.

You May Also Like