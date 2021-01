La Fiscalía no presenta cargos contra el policía que tiroteó y dejó parapléjico al joven de raza negra Jacob Blake

El fiscal de la ciudad, Michael Graveley, explicó en rueda de prensa que su decisión de no presentar cargos se basa en la falta de pruebas. “Es una cuestión legal y profesional. Si no crees que puedes demostrar el caso más allá de una duda razonable , tienes la obligación ética de no presentar cargos”, afirmó Graveley.

You May Also Like