La fiscalía de Nueva York acusó de múltiples delitos criminales a Sam Bankman-Fried, jefe de la plataforma de criptomonedas FTX

FTX operaba tras un barniz de legitimidad que el Sr. Bankman-Fried creó, entre otras cosas, promocionando los mejores controles de su clase, incluido un “motor de riesgo” patentado, y la adhesión de FTX a principios específicos de protección de los inversores y a unas condiciones de servicio detalladas. Pero, como alegamos en nuestra denuncia, ese barniz no sólo era delgado, sino fraudulento”, dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC. “El colapso de FTX pone de relieve los riesgos muy reales que las plataformas de negociación de criptoactivos no registradas pueden plantear tanto para los inversores como para los clientes.”

Un portavoz de Bankman-Fried no hizo comentarios el lunes por la noche. Bankman-Fried tiene derecho a impugnar su extradición, lo que podría retrasar, aunque probablemente no impedir, su traslado a Estados Unidos.

