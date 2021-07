La fiscalía de Manhattan acusa a la Organización Trump y a su jefe de finanzas, según medios | Noticias Univision Política

Según publicó el diario The Wall Street Journal por la mañana, los cargos están relacionados con presuntos delitos fiscales en relación con una variedad de ventajas y beneficios otorgados a los empleados. De acuerdo con el diario, se espera que Weisselberg sea procesado por evadir impuestos sobre beneficios recibidos en el ejercicio de su cargo (como vehículos, pagos educativos o alojamientos), pero no declarados debidamente a la Oficina de Impuestos.

Los cargos específicos contra la compañía y su director financiero no fueron claros de inmediato, pero se espera que sean revelados este jueves, según The New York Times.

Un gran jurado de Manhattan acusó formalmente a la Organización Trump y a su director financiero, Allen Weisselberg, el miércoles, en relación con una investigación fiscal, según personas familiarizadas con el asunto citadas por CNN y The New York Times.

