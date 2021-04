La fiscalía aseguró en los alegatos finales que George Floyd “pidió ayuda con su último aliento, pero Derek Chauvin no le prestó atención”

El fiscal Steve Schleicher durante los alegatos finales este lunes (Court TV via AP, Pool)

El oficial Derek Chauvin “tenía que saber” que estaba quitándole la vida a George Floyd cuando el hombre afroestadoundiense gritó una y otra vez que no podía respirar y finalmente se quedó en silencio, dijo el fiscal a los jurados el lunes cuando comenzaron los argumentos finales en el juicio por asesinato de Chauvin. .

“Usen su sentido común. Créanle a sus ojos. Lo que vieron, lo vieron“, dijo el fiscal Steve Schleicher, refiriéndose al video de Floyd inmovilizado en el pavimento con la rodilla de Chauvin en su cuello en mayo pasado durante 9 minutos, 29 segundos, mientras los transeúntes le gritaban al oficial blanco de parar.

Las discusiones finales comenzaron con Minneapolis, mientras la ciudad está al borde de una repetición de la violencia que estalló en la ciudad y en los Estados Unidos la primavera pasada por la muerte de Floyd.

La defensa sostiene que Floyd, de 46 años, murió de una enfermedad cardíaca subyacente y su uso ilegal de fentanilo y metanfetamina.

Al reproducir partes del video de los transeúntes y otras imágenes mientras presentaba su caso, Schleicher descartó algunas de las teorías de la defensa como “tonterías”, diciendo que la presión de Chauvin sobre Floyd lo mató al restringir su respiración.

Rechazó el argumento de la sobredosis de drogas, el argumento de que la policía estaba distraída por lo que veían como espectadores hostiles, la noción de que Floyd tenía una fuerza “sobrehumana” debido a un estado de agitación conocido como delirio excitado, y la sugerencia de que Floyd sufrió envenenamiento por monóxido de carbono por escape automático.

El fiscal se refirió sarcásticamente a la idea de que fue una enfermedad cardíaca la que mató a Floyd como una “coincidencia asombrosa”.

Así fueron los últimos minutos de George Floyd, según muestran los videos y los documentos recopilados

“¿Eso es sentido común o es una tontería?”, preguntó Schleicher al jurado.

Schleicher describió cómo Chauvin ignoró los gritos de Floyd de que no podía respirar y continuó arrodillándose sobre Floyd después de que dejó de respirar y no tuvo pulso, incluso después de que llegó la ambulancia.

“ Pidió ayuda con su último aliento, pero el oficial no ayudó. No siguió el entrenamiento, no siguió las reglas de uso de la fuerza del departamento, no realizó la reanimación cardiopulmonar ”, explicó.

Floyd era “sólo un hombre, tirado en el pavimento, presionado, gritando desesperadamente. Un hombre adulto llorando por su madre. Un ser humano “, dijo Schleicher. Dijo que Chauvin “lo escuchó, pero él simplemente no le prestó atención”.

Chauvin estuvo “encima de él durante 9 minutos y 29 segundos y tenía que saberlo”, dijo Schleicher. “Tenía que saberlo”.

El fiscal dijo que Floyd “no era una amenaza para nadie”.

“No estaba tratando de lastimar a nadie. No estaba tratando de hacerle nada a nadie. Enfrentar a George Floyd ese día no requirió ni una pizca de coraje. Y no se mostró ninguno ese día. No se requería coraje”, dijo Schleicher. “Todo lo que se requirió fue un poco de compasión y no se mostró nada ese día”.

Chauvin en un momento del juicio este lunes (Court TV via AP, Pool)

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, comenzó el argumento final de la defensa más tarde ese mismo día.

Chauvin, vestido con un traje gris claro con camisa azul y corbata azul, se concentró en tomar notas durante los argumentos de la fiscalía, y solo ocasionalmente levantó la vista de su cuaderno. Una mujer no identificada ocupó el único asiento reservado en la sala de audiencias espaciada por una pandemia para un partidario de Chauvin.

El hermano de Floyd, Philonise, representó a la familia en el tribunal, como lo ha hecho a menudo durante el juicio.

Schleicher rápidamente llegó al meollo del caso, si las acciones de Chauvin fueron las de un oficial razonable en circunstancias similares, diciendo que un oficial razonable con la capacitación y experiencia de Chauvin debería haber sabido que Floyd esposado no representaba un riesgo para los oficiales.

Dijo que Floyd, quien fue arrestado bajo sospecha de pasar un billete de 20 dólares falsificado por un paquete de cigarrillos en un mercado de la esquina, estaba aterrorizado de ser puesto en el pequeño asiento trasero del patrullero cuando tuvo problemas con los oficiales. El fiscal reprodujo un video de Floyd siendo sacado del automóvil y obligado a tirar al suelo, notando que estaba de rodillas y dijo gracias.

“Un oficial razonable debería haber reconocido que Floyd no estaba tratando de escapar. … El problema era la parte trasera del coche. Al igual que George Floyd trató de explicar una y otra vez“, dijo el fiscal.

Philonise Floyd, hermano de George Floyd, al llegar a la corte este lunes (REUTERS/Adrees Latif)

También notó que se requirió que Chauvin usara su entrenamiento para brindar atención médica a Floyd, pero ignoró a los transeúntes, rechazó la ayuda de un paramédico del departamento de bomberos fuera de servicio y rechazó una sugerencia de otro oficial de poner a Floyd de lado.

Varios testigos, incluido uno de la defensa, dijeron que Floyd podría haber vivido si se le hubiera administrado RCP tan pronto como perdió el pulso.

“Pudo haber escuchado a los transeúntes. Podría haber escuchado a sus compañeros oficiales. Podría haber escuchado su propio entrenamiento. Simplemente no lo hizo”, dijo Schleicher, y agregó que incluso un espectador de 9 años sabía que era peligroso.

“Indiferencia consciente, indiferencia. ¿Quieres saber cómo es y cómo suena la indiferencia?”, Schleicher preguntó antes de reproducir un video de Chauvin respondiendo, “Ajá” varias veces mientras Floyd grita.

La acusación tardó aproximadamente una hora y 45 minutos en presentar su caso, y Schleicher finalizó su argumento diciendo: “Esto no fue vigilancia. Esto fue un asesinato. El acusado es culpable de los tres cargos. Todos ellos. Y no hay excusa“.

La técnica de servicios médicos de los bomberos Genevieve Hansen llora mientras testificó en el juicio (REUTERS)

El jurado deliberará en un tribunal del centro de la ciudad rodeado de barreras de hormigón y alambre de púas, en una ciudad ansiosa fuertemente fortificada por miembros de la Guardia Nacional y pocos días después de que estalló una nueva indignación por el asesinato policial de un hombre negro de 20 años en un suburbio cercano. Algunas empresas tapiaban sus escaparates con madera contrachapada.

Algunos manifestantes se reunieron el lunes frente al palacio de justicia mientras unos copos de nieve ligeros se llevaban con el viento. “Sin respiraciones. No hay pulso. 3 1/2 minutos. Chauvin no se levantó / no se levantó “, decía el letrero de un manifestante.

Chauvin, de 45 años, está acusado de homicidio en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio en segundo grado. Los tres cargos requieren que el jurado concluya que las acciones de Chauvin fueron un “factor causal sustancial” en la muerte de Floyd, y que su uso de la fuerza no fue razonable.

Para condenar a Chauvin por asesinato en segundo grado, los fiscales no tienen que demostrar que Chauvin pretendía dañar a Floyd, solo que aplicó fuerza deliberadamente, lo que resultó en daño.

El homicidio intencional en segundo grado conlleva hasta 40 años de prisión, el homicidio en tercer grado 25 años y el homicidio en segundo grado 10 años. Las pautas de sentencia exigen mucho menos tiempo, incluidos 12 años y medio por cada asesinato.

(Con información de AFP y AP)

SEGUIR LEYENDO:

El ex policía Derek Chauvin, acusado de homicidio por la muerte de George Floyd, se negó a declarar en el juicio

Juicio por la muerte de George Floyd: un experto convocado por la defensa justificó el uso de la fuerza aplicado por el ex policía Derek Chauvin