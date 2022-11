La fiscalía apela la decisión de la juez Marquínez y pide llamar a juicio a Importador Ricamar

El pasado 7 de noviembre, la juez Marquínez decidió llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales, pero declaró que no era viable abrir causa criminal contra Importadora Ricamar, dado que -según la juez- no se puede atribuir la comisión de un delito a una persona jurídica.

Alejandro Garúz, quien declaró en el proceso como representante legal de Importadora Ricamar, señaló que Caribbean Holding no tenía relación comercial o de negocios con los Súper 99. Por tanto, para la fiscalía, no hay una buena razón para explicar por qué Ricamar recibió fondos de Odebrecht, a través de Caribbean.

