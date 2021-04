La FIFA ‘avisa de consecuencias’ a los clubes de la Superliga europea

Mientras el entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane prefería no opinar, el técnico de otro de los equipos implicados en la Superliga, Josep Guardiola (Manchester City), estimó que si los fundadores de la Superliga están siempre clasificados para ese torneo no se estaría valorando el mérito y eso, por lo tanto, “no es deporte”.

You May Also Like