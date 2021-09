La FIFA abre procedimiento disciplinario a las federaciones de Brasil y Argentina por el partido suspendido

Sin embargo, el Tottenham no está seguro de cuándo regresarán Romero y Lo Celso, ya que la pareja no ha recibido permiso para unirse a Argentina, y serán sancionados con multas. Romero, fichaje veraniego procedente del Atalanta, y Lo Celso comenzaron el partido del domingo por la noche, junto con el portero del Aston Villa Martínez, pero Buendía no estaba en la convocatoria de la jornada 23.

Los clubes habían anunciado que no permitirían a los jugadores viajar a países en la ‘lista roja’ por la covid-19 del gobierno del Reino Unido, lo que llevó a Infantino a escribir al primer ministro británico, Boris Johnson, para solicitar exenciones, que no estaban disponibles.

