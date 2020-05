La fiesta de los jugadores del Sevilla puede costar 700 millones al fútbol

Sevilla, 25 may (EFE)(Imagen:LaLiga).- La plantilla del Sevilla, tras tener el domingo descanso, retomó este lunes el trabajo en la ciudad deportiva, a la que acudieron los jugadores con la novedad de que ya pudieron ejercitarse en grupos de catorce futbolistas, después de que la pasada semana lo hicieran con diez como máximo.A las instalaciones sevillistas acudieron también los argentinos Éver Banega, Lucas Ocampos y Franco Vázquez y el holandés Luuk de Jong, que este fin de semana no cumplieron a rajatabla las medidas de confinamiento.IMÁGENES FACILITADAS POR LALIGA MÁS INFORMACIÓN

