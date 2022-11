la fiebre violenta entre las tropas rusas que denuncia Nikita Chibrin, el desertor que llegó a España

Pese que no ha confirmado la ‘masacre de Bucha’ sí que ha señalado que “había rumores” y los soldados hablaban de lo sucedido. El joven ha asegurado que no podía volver a Rusia ya que los agentes del FSB (Servicio de Seguridad de Rusia, heredero del KGB) lo matarán. “Tengo mucho miedo”, afirmaba Nikita Chibrin tras desertar del ejército ruso.

