La ficción y la sazón de los platos típicos bolivianos se juntan en un libro

El libro narra la historia de un cocinero aimara que consigue trabajo en un hotel, pero no tenía las habilidades para crear deliciosos platillos, por lo que hace un pacto con el diablo de una mina y le lleva platos como el puchero que se come en Carnavales hecho con base de arroz, chuño o papa deshidratada y una mezcla de frutas.

