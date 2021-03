La Federación quiere público en la final de Copa del 3 de abril y Tebas en la Liga a finales de abril

La Federación Española quiere que haya público en la final de la Copa del Rey el sábado 3 de abril al Athletic y a la Real Sociedad, correspondiente a la edición de 2020, pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se mostró totalmente contraria a ello y aseguró que va a trabajar para que no se produzca: “no es adecuado, no es oportuno y no es conveniente”.

La RFEF ha citado a los dos clubes participantes de la final, Athletic y Real Sociedad, para una reunión este jueves para informarles sobre diversos aspectos relativos a la final, entre ellos la intención de que haya público si se llega un acuerdo y la pandemia se mantiene como está en la actualidad o los datos mejoran.

Habría restricciones de aforo, las que consideraran oportunas las autoridades (el Gobierno y la Junta de Andalucía), y la previsión es que pudiera acudir entre el 20% y el 25% del aforo de La Cartuja, que es de 60.000 personas. Es decir, habría entre 12.000 y 15.000 personas. Además, solamente podrían acudir a la final los residentes en Sevilla para evitar desplazamientos desde el País Vasco.

Sin embargo, este jueves por la tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se mostró totalmente en contra de que haya público en la final. “No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente. Esta ministra va a trabajar intentando buscar el consenso para que esa asistencia de público no se produzca”, dijo en rueda de prensa.

Mientras, LaLiga también desea que el público vuelva a los estadios en pocas semanas y su presidente puso fecha: “finales de abril”. “Si se dan las circunstancias, sí. Ya estamos preparados, lo hubiésemos estado hace meses, pero hay circunstancias que no podemos controlar. Llevamos un año, hemos aprendido, y esperamos que en la tercera semana de abril podamos empezar a tener un porcentaje en los estadios, explicó Javier Tebas.

“Todos esperamos que después de Semana Santa podamos ponernos ya una fecha rápida. Todo el mundo está con mucha precaución respecto a Semana Santa, momento clave para ver cómo van las cosas”, añadió el presidente de LaLiga. “Esperamos que el repunte sea menor que en Navidad y nos permita volver a los estadios”.