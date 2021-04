La Federación Italiana aprueba una regla anti-Superliga y veta la participación de sus equipos

El presidente Gravina no descartó que se intente crear otra Superliga y advierte que no es un “acto de debilidad” , como muchos sospechaban, por parte de equipos históricos venidos a menos. “Quien haya interpretado la Superliga como un acto de debilidad por parte de algunos clubes que atraviesan un período de dificultad económica y una rebelión en el sistema futbolístico se equivoca. Es un tema delicado “, apuntó.

De tal manera, la Federación ha anunciado que “ quienes participen en una competición no autorizada por la FIGC, la UEFA o la FIFA, perderán la membresía “, dejando de formar parte del marco principal del fútbol italiano. “Está claro que si el 21 de junio , fecha límite para las solicitudes de inscripción, alguien desea participar en competiciones de carácter privado, no participará en nuestro campeonato”, aseguró el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina.

