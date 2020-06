La Fed cree que EE UU no logrará bajar el paro del 5% al menos hasta 2023 | Economía

El anuncio de este miércoles se parece mucho al de finales de abril, cuando el regulador dejó claro que no esperaba tocar el precio del dinero. Los tipos no subirán hasta que Powell y su equipo estén seguros de que la economía “ha resistido los últimos acontecimientos” y se encamine a alcanzar sus “objetivos de estabilidad de precios y empleo”, sostuvo este miércoles el banco central en un comunicado. Los titánicos programas de compra de bonos también continuarán “al menos al ritmo actual” en el futuro más inmediato.

El banco central también cree que la economía estadounidense sufrirá este año una contracción del 6,5% debido al parón autoimpuesto para evitar la propagación del coronavirus. La Fed mantiene el tipo de interés próximo a cero, en una horquilla de entre el 0% y el 0,25%, unos tipos que no subirán al menos hasta finales de 2022. “Vamos a usar nuestras herramientas hasta que la economía esté completamente recuperada. No estamos pensando en subir los tipos”, ha aclarado Powell.

La Fed cree que Estados Unidos cerrará este año con un 9,3% de paro, un porcentaje que caerá al 6,5% en 2021 y al 5,5% en 2022. Son unas estimaciones que no muestran la rápida recuperación con que contaban algunos inversores. “El desempleo no afectó a todos los estadounidenses por igual”, ha aclarado Powell, que ha destacado que de los más de 20 millones de trabajos destruidos desde febrero, los más afectados han sido los afroamericanos, los latinos y las mujeres.

