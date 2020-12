La fecha límite del puerto seguro es el martes 8 de diciembre del 2020 | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

El incumplimiento de la fecha límite no privará a Wisconsin de sus 10 votos electorales. Los electores se reunirán el lunes 14 en Madison para realizar sus votos y no hay motivos para que el Congreso rehúse aceptarlos. En cualquier caso, Biden obtendrá la victoria aún sin los votos de Wisconsin.

El recurso judicial no tiene la apariencia de ser exitoso pero debido a que fue interpuesto apegado a los procedimientos de la ley estatal para apelar resultados electorales “me parece que Wisconsin no cumplirá la fecha límite del puerto seguro”, dijo Edward Foley , profesor de ley electoral en la facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio.

