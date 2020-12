La FDA evaluará este jueves la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y podría demorar una semana en aprobarla | Noticias Univision Salud

La reunión concluye con la votación no vinculante del panel sobre si la vacuna debería ser autorizada para su uso en territorio estadounidense. Luego no existe un plazo estipulado para que la FDA tome una decisión, aunque se espera que se emita la próxima semana.

“La FDA es conocida en todo el mundo por sus rigurosos estándares para la seguridad y eficacia”, comentó el comisionado de la FDA, Stephen Hahn, a The Associated Press. “Creo que con la información que vamos a proporcionar en la reunión, verán que hemos hecho nuestro trabajo”, añadió.

