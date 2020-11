La FDA aprueba autorización de emergencia de tratamiento con anticuerpos de Lilly para covid-19

El tratamiento no está autorizado para pacientes que estén hospitalizados o requieran oxigenoterapia, ya que no parece ayudarlos.

La autorización de la FDA se basó en un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en octubre. Descubrió que el tratamiento parecía reducir el riesgo de hospitalización y aliviar algunos síntomas en un pequeño número de pacientes con casos leves a moderados de covid-19.

(CNN) — La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) dijo el lunes que había emitido una autorización de uso de emergencia para la terapia de anticuerpos monoclonales de Eli Lilly and Co para tratar infecciones leves a moderadas por coronavirus en adultos y niños.

You May Also Like