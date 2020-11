La FDA aprobó el tratamiento de Regeneron que usó Trump para combatir el covid-19

Debido a la escasez esperada, los médicos han expresado su preocupación de que los medicamentos no se distribuyan de manera equitativa o no lleguen a los pacientes que más los necesitan, especialmente en las comunidades desfavorecidas.

No está claro dónde se administrarán los fármacos de anticuerpos, en particular porque los pacientes serán contagiosos y no se les puede administrar el fármaco en clínicas de infusión establecidas junto con pacientes con sistemas inmunitarios comprometidos.

Sin embargo, si la pandemia continúa, no habrá suficientes tratamientos con anticuerpos para todos los que podrían beneficiarse de ellos. A diferencia de las píldoras convencionales, estos medicamentos son sintetizados por organismos vivos en reactores especializados, a un ritmo biológico que no puede apresurarse. Se está llevando a cabo una lucha mundial por encontrar la capacidad para fabricar los medicamentos, y las empresas han llegado a acuerdos con la competencia para aumentar sus capacidades de fabricación.

En un estudio publicado el 28 de octubre en la revista New England Journal of Medicine , los investigadores dijeron que el cóctel Lilly redujo el riesgo durante el seguimiento de visitas médicas y bajó los niveles del virus en personas con síntomas leves a moderados de covid-19.

Trump recibió una infusión del fármaco experimental de Regeneron , un cóctel de dos anticuerpos, el 2 de octubre después de que le diagnosticaron covid-19 y comenzó a mostrar síntomas. Se le suministró el medicamento a través de un programa de uso compasivo, también llamado acceso ampliado, que permite a las personas obtener fármacos no aprobados. Chris Christie, el ex gobernador republicano de Nueva Jersey que también tenía covid-19, recibió acceso a la droga Lilly, llamada bamlanivimab.

