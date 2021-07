La FDA anuncia advertencia para la vacuna de Johnson & Johnson por raro trastorno autoinmune | Noticias Univision Salud

Según indica The New York Times, el síndrome de Guillain-Barré también se ha relacionado con otras vacunas. “Los CDC han dicho que las vacunas contra la gripe, incluida la vacuna contra la gripe porcina de 1976, condujeron a un pequeño aumento del riesgo de contraer el síndrome, aunque algunos estudios sugirieron que las personas tienen más probabilidades de desarrollar Guillain-Barré a partir de la gripe en sí que de las vacunas contra la influenza”, dice el diario neoyorquino. A principios de este año, la FDA advirtió que la vacuna contra la culebrilla de GlaxoSmithKline, Shingrix, también podría aumentar el riesgo de contraer la enfermedad.

