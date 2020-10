La farmacéutica Eli Lilly frena por seguridad el ensayo de la terapia para la COVID-19 que elogió Trump

Las pausas en terapias de este tipo no son inusuales y normalmente suponen la revisión por parte de un comité de expertos independientes de los datos para determinar si el tratamiento es el responsable de los efectos secundarios, que la empresa no ha detallado.

Según el diario The New York Times, funcionarios estadounidenses indicaron en un intercambio de correos electrónicos este martes que la empresa con sede en Indianápolis (Indiana) había suspendido los ensayos clínicos con anticuerpos por “potenciales preocupaciones de seguridad”.

