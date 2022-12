La familia real cree que el príncipe Harry y Meghan Markle se están “cavando un hoyo más profundo”

“Esperan que una vez que se lance pase, Harry y Meghan se centren en el futuro y no en el pasado”, dice la fuente , pues la familia real espera que todo este asunto acabe por olvidarse , por lo que procuran no entrar en una guerra de declaraciones.

Ahora, el diario Us Weekly cita fuentes cercanas a la familia real que aseguran que el descontento es mayúsculo. “ El consenso general entre la realeza es que Harry y Meghan no se están haciendo ningún favor al hablar sobre la familia , y que se están metiendo en un hoyo más profundo con estas revelaciones”, dice la fuente sobre el duque. de Sussex, de 38 años, y la duquesa de Sussex, de 41.

You May Also Like