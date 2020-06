La familia de una niña de 15 años violada mientras estaba moribunda tras sufrir un accidente sigue buscando justicia

Alexander Ian Grant murió en 2017 y nunca cumplió tiempo en prisión por el abuso sexual cometido. La hermana de Mona, Fiona Smith, dijo que las cartas de disculpas de las autoridades la “había enfurecido”. “No me gustó lo que leí en las cartas. No estoy de acuerdo con ello y tampoco lo está [la madre de Mona]. Es como si estuviesen eludiendo el problema y nadie quiere asumir responsabilidades “.

El pasado año, la Oficina del Director del Ministerio Público se disculpó por no informar a la familia sobre el retiro de los cargos, pero sostuvo que tomó la decisión legal correcta . “No me ha sido posible identificar ningún error en la decisión final que se tomó en esta oficina de los asuntos legales”, dijo a la familia Huw Baker SC, de la Fiscalía Pública de NSW, en una carta el pasado mes de noviembre.

Aunque la familia de la víctima presentó cargos contra el hombre, Grant nunca pisó la cárcel. Tres años después del incidente, los cargos por “tratamiento indigno a un cadáver humano” fueron retirados días antes del juicio sin avisar a la familia porque no se pudo verificar la hora exacta del fallecimiento de Cindy, y por tanto no se sabía si ya estaba muerta cuando fue abusada .

