La familia de George Floyd recibirá 27 millones de dólares como indemnización por su muerte

“Fue la rodilla de todo el Departamento de Policía de Minneapolis en el cuello de George Floyd lo que le mató” , declaró por entonces, recuerda The New York Times el abogado experto en derechos civiles, Ben Crump, uno de los letrados que ha estado representando a la familia Floyd durante todo el proceso.

La demanda civil contra la ciudad fue presentada el pasado mes de julio , alegando que la Policía de Mineápolis no solo había violado los derechos de la víctima, sino que no había capacitado adecuadamente a sus oficiales, ni despedido a aquellos que incumplieron las normas del departamento.

