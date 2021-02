La familia de Cristina, La Veneno, insiste en la teoría de la conspiración tras el último varapalo

Personados los agentes en el domicilio, Cristina negó haberse comunicado con ellos y decidió no ratificar la denuncia. Solo unas horas después, el Samur acudió a su domicilio de la calle Tablada de Madrid para certificar que se encontraba “inconsciente y con una herida frontal izquierda”. No sobrevivió. ¿Quién o quiénes subieron entonces a la vivienda y con qué fin?

Aunque todas las miradas apuntaban hacia Ali, el joven con el que alternaba pero con el que no convivía, Maripepa cree que su figura no es más que una cortina de humo: “Él es un teleñeco al que en su día usaron porque vendía”, dijo en conversación con este periódico. Y es que es ella la que destapó la Caja de Pandora al señalar a la persona que podría haber terminado con la vida de su hermana, algo que ahora ha continuado su madre, con la que no tiene relación.

