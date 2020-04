“La falta de ejercicio físico afecta también al área neurocognitiva y social de los mayores”

Desde hace más de dos semanas permanecemos en casa, pero no por eso hay que dejar de estar en movimiento, algo que en el caso de los mayores se hace más necesario. Como cuenta Jorge Pozo Tamayo, terapeuta ocupacional de la residencia Vitalia Expo, está comprobada la importancia de la actividad para una mejora de la calidad de vida de las personas mayores. “La falta de movimiento no solo tiene repercusión en su área física y motora, hay que incluir también la repercusión por tanto en el área neurocognitiva y social”, explica Pozo, quien añade: “Hay que tener en cuenta que, en el caso de los que viven en residencias, como no están recibiendo visitas familiares, usan menos las habilidades sociales”.

