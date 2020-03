la factura por curarse de Covid-19 en un hospital estadounidense

El reportaje denuncia que no se trata de un hecho aislado y recuerda que 27 millones de norteamericanos no cuentan con seguros médicos privados en un país en el que la sanidad pública es prácticamente inexistente.

Su error: no tener seguro médico privado cuando acudió al hospital. Ahora está pagando las consecuencias. “Me quedé muy sorprendida. Personalmente, no conozco a nadie que tenga esa cantidad de dinero”, afirma en la revista Time, que se ha hecho eco de su caso.

