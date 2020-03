La extraña rutina de los confinados en Europa

Los españoles se encuentran en estricto confinamiento y no se les permite salir de sus hogares excepto para ir a trabajar, en caso de que no pueden hacerlo desde casa, comprar medicamentos o alimentos y sacar brevemente al perro.

Carla Basagni, una artista jubilada de 86 años que vive sola en el barrio romano de Trastevere, ha organizado una pequeña rutina para su reclusión diaria. “Como no puedo salir, hago gimnasia en casa. Bebo al menos cinco veces al día, por eso tengo cinco vasos de agua alineados en mi cocina. ¡Así que estoy segura de que no lo olvidaré!”, contó.

