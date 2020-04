La extraña relación entre Alberto Plaza, músico madrileño, y un tocayo chileno fiel a la ultraderecha y la Cienciología

¿Imaginas despertarte un día cualquiera y que te llamen por ser la versión “buena” de alguien? Pues eso mismo le sucedió al músico madrileño Alberto Plaza, quien recibió la pasada semana una curiosa petición desde la cadena de radio chilena Radio Universo. El programa Vuelta en U contactó con el artista porque se llama igual que un conocido cantautor de Santiago de Chile, Alberto Plaza “el malo”, tal y como lo definieron en el espacio radiofónico. Y es que, por lo que parece, este cantante cuenta con numerosos detractores en Sudamérica.

El músico español no sale de su asombro. No entiende cómo dieron con su perfil: “En Spotify aparecemos los dos, puede que me descubrieran de esa manera”, avanza a 20minutos. Plaza, de 36 años, nació en Madrid, pero vive desde hace tres años en Berlín, donde trabaja en una empresa farmacéutica. Asegura que la música es su pasión: compone sus propias canciones desde hace 15 años y ha trabajado con profesionales como Pepe Herrero, productor de Mónica Naranjo.

Curiosamente, en Santiago de Chile reside otro amante de la música, también llamado Alberto Plaza. El cantautor, de 58 años, es un compositor de música trova romántica que cuenta con miles de seguidores. Sin embargo, también reúne una gran cantidad de censores por su apoyo a la ultraderecha y por pertenecer a la Iglesia de la Cienciología. En este sentido, la pasada semana sufrió un boicot en un concierto que ofreció en streaming, registrando más de 10.000 ‘no me gusta’ en YouTube.

El “bueno” y el “malo”

El pasado viernes, 3 de abril, el madrileño aceptó ser entrevistado en Vuelta de U para presentar su música y hablar sobre el cantautor chileno: “Le dije al productor, Hernan Melgarejo, que yo soy de Madrid. Me respondió que ya lo sabía y, ese mismo viernes, me escribieron por WhatsApp diciéndome que me iban a llamar en 15 minutos. Me pilló de sopetón. Nunca había hecho una entrevista y esa radio es importante allí, está entre las más escuchadas”, nos explica.

Plaza cuenta que la charla se desarrolló en tono de humor: “Me pusieron la canción Que cante la vida y me explicaron que la sacó tras finalizar la dictadura, lo que les parece irónico, porque él se relaciona con la ultraderecha. Yo pienso que en el programa intentaban reírse de él. Me sentí un poco incómodo, no quería quedar como un listillo”, dice, a lo que añade: “Querían marcar la diferencia entre Alberto Plaza ‘el bueno’, o sea, yo; y ‘el malo”.

“Me preguntaron si soy ultraderechista y respondí que no me identifico con esa ideología… Después me dijeron que él sigue la Cienciología. Querían saber qué opinaba al respecto y cuál es mi religión. Contesté que me educaron en la religión católica, aunque que no soy practicante”, dice riéndose, a lo que aporta un pequeño apunte: “También me compararon con Miguel Bosé”, recuerda.

A la espera de noticias, pero con optimismo

Finalmente, el programa radiofónico le pidió a Plaza que le enviara unas palabras al artista chileno, a quien felicitó por “sus logros artísticos”. A continuación, hicieron sonar su último sencillo, No lo pienses más, una canción que “aporta esperanza” en plena crisis del coronavirus, valora el cantante, que estos días se encuentra con la mosca detrás de la oreja tras la entrevista.

“Me dijeron que la entrevista sería grabada, que la editarían y me enviarían después un enlace para compartirla. Aún no me la han mandado y eso me mosquea. Tampoco me dijeron cuándo iba a salir, así que controlé su Twitter y me di cuenta de que la habían emitido el mismo viernes”, se queja, ya que, además, “no contestan a los mensajes”, lo que le entristece.

Asimismo, Plaza intenta ser optimista: “Espero que de esta anécdota salga algo positivo y que alguna discográfica se fije en mí”, opina. “Cuando eres un músico independiente y no tienes el apoyo ni los recursos que tiene una discográfica, es muy difícil darse a conocer, por eso no me lo pensé dos veces cuando me dieron la oportunidad de hacer la entrevista”, cuenta.

Actualmente, Alberto Plaza se protege de la pandemia del Covid-19 en su residencia de Berlín. El cantante estudió Periodismo en nuestro país, trabajó en diversas agencias de publicidad y vivió durante un tiempo en ciudades como Nueva York y Lisboa. En sus ratos libres compone y coproduce sus propios temas, que pasan por varios géneros, como el rock, el pop o la música urbana.