La extraña enfermedad de un hombre que lleva 8 meses sin parar de eructar

“Esto no se debe a la ansiedad, soy una persona tranquila y relajada. Haría cualquier cosa para terminar con esto”, dice, casi desesperado. “Todo lo demás es normal, simplemente no puedo dejar de eructar. Se lo digo a la gente y se lo toman bien”, añade.

La medicación que le han dado no ha logrado detener el flujo de eructos, y la necesidad de usar mascarillas por la pandemia hacen aún más incómoda la situación. “Realmente me asusta y me preocupa” , dijo Michael O’Reilly. “Son realmente fuertes y cada vez más fuertes. Son extremadamente violentos ahora. Duran unos tres segundos y luego vuelven”, dice.

Michael tiene dos hijos y se la ha diagnosticado aerofagia, afección médica que implica deglución excesiva y repetitiva de aire , pero los médicos hasta ahora no han podido ayudar. También tiene la enfermedad de Huntington, que afecta el cerebro, pero eso no influye en sus eructos, creen los doctores.

Un británico de 61 años lleva ocho meses de suplicio: no puede parar de eructar . Tal y como recoge el Mirror, Michael O’Reilly comenzó con un solo eructo a principios de junio del año pasado y, a pesar de la ayuda médica, no ha parado desde entonces. Y los ataques, que ocurren aproximadamente cada ocho minutos, se han vuelto más fuertes y violentos.

