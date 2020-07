La expulsión de la embajadora de la UE lleva al límite la tensión entre Caracas y Bruselas | Internacional

Bruselas siempre ha apostado por una salida negociada a la gravísima crisis política e institucional por la que atraviesa el país. Pero eso no ha impedido que los países europeos hayan tomado decisiones contra la desigual lucha por el poder entre el Gobierno y la Asamblea Nacional, dominada por las fuerzas opositoras desde las elecciones de 2015. La inclusión en la lista de sancionados por el Consejo Europeo de 11 nuevos funcionarios, entre ellos el opositor disidente Luis Parra, molestó al sector más intransigente del chavismo y provocó la ruptura. “¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¡Ya basta! He decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país. Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela”, estalló el mandatario venezolano en una comparecencia. El líder chavista también vinculó a Jesús Silva a las actividades de Leopoldo López, resguardado en la residencia de la Embajada española desde hace más de un año.

