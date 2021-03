La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez es detenida por el caso ‘Golpe de Estado’

Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos.

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló que la denuncia que abrió la investigación que ha provocado la detención, “se ha presentado contra la exsenadora Jeanine Áñez, no contra la expresidenta”, por lo que “ no está protegida por un juicio de responsabilidades”.

“Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió . Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”, ha publicado Áñez en su perfil de Twitter minutos después de que el ministro anunciase su arresto a través de la misma red social.

Áñez ha sido aprehendida en la madrugada de este sábado después de que se emitiese una orden de detención que llevó a la Policía a rodear su domicilio durante este viernes y después registrarlo, si bien no la encontró en la vivienda. Por el momento, no ha trascendido más información sobre el arresto, informa El Deber, aunque se presume que será enviada a La Paz, donde llegará a primera hora del sábado.

