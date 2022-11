La explosión en Polonia demuestra lo fácil que puede escalar la guerra

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estuvo ocupado este miércoles hablando de la industria automovilística y evitando una explicación pública de por qué era necesaria la retirada de Jersón. Pero eso no significa que no sienta la presión. Con los partidarios de la línea dura cuestionando su conducción de esta desastrosa guerra, tiene poco espacio a nivel interno para bajarse de una confrontación con la OTAN, si otro error o incidente la iniciara. La retórica estatal rusa ya enmarca esta lucha como la de Moscú contra toda la alianza de la OTAN. Es más difícil retirarse de una lucha en la que, según se afirma, ya se ha entrado.

Ahora parece que no fue un acto de Rusia, deliberado o no, sino probablemente un intento ucraniano de interceptar un misil ruso que salió mal. Sin embargo, en última instancia, es quizás un efecto secundario escalofriante de que Ucrania tenga que defenderse de una oleada tras otra de ataques con misiles rusos dirigidos a su población e infraestructuras civiles.

