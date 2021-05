La explicación de un experto de Harvard sobre el uso de la mascarilla que no deja nada bien a los españoles

García cree que no es necesario llevar mascarilla en exteriores siempre que se respeten las distancias, pero cuestiona que esto sea posible en España. “¿De verdad tenemos una sociedad que es capaz de seguir estas normas, nos podemos fiar del vecino de al lado, que lo respete? “. “Si la sociedad estuviera educada y respetara no haría falta llevar máscara en la calle, pero entiendo por qué se han tomado algunas medidas en España”, añade. “Creo que en España lo que se hace es ‘todo el mundo con máscara’ y nos quitamos de problemas” , zanja.

“Es algo que se ve venir, pero no debemos dejarnos llevar por lo que acabamos de ver en EE UU que se les ha ido un poco de las manos”, ha contado García sobre un país en el que varios estados no obligan a llevar esta protección si se está vacunado. “No nos dejemos llevar tanto por esto porque el contexto es distinto, aquí aunque queramos vacunarnos no podemos “, ha añadido.

You May Also Like