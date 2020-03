La expansión del coronavirus se acelera, principalmente en Europa

Y la reunión entre el papa Francisco y 2.000 jóvenes en la ciudad italiana de Asís, titulada The Economy of Francesco, prevista inicialmente para marzo, ha sido pospuesta hasta noviembre como medida de prevención por el coronavirus, que ha causado en Italia más de 1.500 contagiados y 34 muertos.

En París, el Museo del Louvre no abrió este domingo porque sus empleados, preocupados por la epidemia de coronavirus, se acogieron a su derecho de no trabajar ante una situación de peligro.

