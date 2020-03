La expansión del coronavirus empuja a Eslovenia a cerrar su frontera con Italia, que ha registrado 168 muertos en un día

El espacio Schengen es una unión aduanera creada en 1995 que permite la libre circulación de personas y bienes entre los estados miembros . Incluye la mayoría de países de la Unión Europea, aunque no a todos (por ejemplo, Reino Unido e Irlanda nunca han pertenecido a este espacio) y algunos que no pertenecen a la UE, como Suiza, Noruega o Liechtenstein.

Naročil sem MZ in MNZ, da zapremo mejo z Italijo in sicer sledimo Avstriji. V skladu z dogovorom o skupnem in sorazmernem ukrepanju.

You May Also Like