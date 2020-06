La exmujer de Elton John lo demanda

La exmujer de Elton John, Renate Blauel, ha presentado una demanda contra el cantante británico en el Tribunal Superior de Londres. Por el momento, se desconoce cuáles son las causas de dicha demanda aunque se especula con que pueda estar relacionada con la publicación de asuntos personales según ha informado The Guardian.

Lee la edición impresa

Se conocen muy pocos datos sobre la que fuera esposa del mítico cantante británico. Se sabe que Blauel es de origen alemán y se casó con el músico el 14 de febrero de 1984 aunque la pareja se divorció tan solo 4 años después: “Terminé casado por no saber afrontar el problema más importante, que era un drogadicto. Me casé con una mujer a la que amaba y pensé que cambiaría, pero cuando me casé todavía tenía la nariz llena de cocaína y me bebía al menos una botella al día”, reconoció años más tarde Elton. Años más tarde reconocería que era homosexual y se casó con David Furnish.

De acuerdo con los medios británicos la demanda se presentó la semana pasada y se cree que puede estar relacionada con la publicación de algunos aspectos privados de la vida de la exmujer de Elton John. Los representantes legales de la mujer de origen alemán han explicado que confían en que dicho procedimiento judicial se pueda resolver de una manera privada y amistosa.

Habló sobre la última vez que vio a Blauel: “La vi una vez desde que nos divorciamos… Cuando tuve hijos…”.

Elton público el año pasado su autobiografía: “Había roto el corazón de alguien que amaba y que me amaba incondicionalmente, alguien a quien no podía culpar de ninguna manera. A pesar de todo el dolor…” escribió.