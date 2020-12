La exhibición de Fernando Alonso a bordo del R25 con el que ganó su primer Mundial de F1

Fernando Alonso ha vuelto a subirse al monoplaza con el que se coronó como campeón del mundo de la Fórmula 1 en 2005, el mítico R25 de Renault . Una exhibición de cinco vueltas que no han tenido retransmisión en directo pero que ha dejado una emotiva estampa y unos sonidos que desde hace varios años no se escuchaban en la categoría.

