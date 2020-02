‘La evasión fiscal es un enemigo de la democracia, y es fuente de pobreza y desigualdad’: Almagro

Después le tocó el turno al catedrático y politólogo, Carlos Guevara Mann, quien hizo un recuento de los hechos que vivió el país para levantarse después de la dictadura en la que estuvo sumida el país. Recordó que Panamá mantiene sustenta su democracia con las elecciones de sus autoridades. Los presidentes, añadió, logran culminar su periodo consecuente con lo que señala la Constitución. Sin embargo, agregó, no se ha logrado avanzar a una democratización mas allá de la urnas, pues la participación ciudadana en la toma de decisiones es limitada. No hay adecuados mecanismos de rendición de cuentas, sustentó. Indicó que ello pasa porque el sistema constitucional se mantiene desde la era de la dictadura, que sigue dando pie al clientelismo y a la corrupción.

