La evaluación de Cortizo: sin bajas y con un código de ética

La reunión de evaluación que llevó a cabo el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, con su equipo de trabajo, concluyó ayer sin destituciones, explicó el secretario de Comunicación del Estado, Óscar Ramos. Solo fue, según Ramos, una reunión de “alineamiento”.

“No ha sido un jalón de orejas, más bien es: ‘esto es lo que queremos ejecutar, el plan de acción’. Tenemos que llevarlo a cabo”, afirmó.

Hace poco, Cortizo advirtió a sus funcionarios que quien pida “coima” sería despedido y procesado. Desde diciembre pasado, el mandatario viene lanzando frases de advertencia a su equipo de trabajo.

La reunión de ayer, en la que estuvieron todos los ministros, viceministros, directores, gobernadores, el contralor Gerardo Solís y el director de la Caja de Seguro Social (CSS), no fue la excepción.

Fuentes que participaron en el encuentro contaron a este diario que Cortizo volvió a hacerle advertencias de que no permitiría actos de corrupción en su gobierno.

El encuentro

Desde las 7:00 a.m., el hotel Playa Bonita, en Veracruz, ya se encontraba vigilado por personal del Servicio de Protección Institucional (SPI). Una hora después empezaron a llegar al lugar camionetas de diversas marcas.

Cortizo fue el último en aparecer. Lo hizo en un sedán blanco, Hyundai Elantra, que manejó el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. Lo escoltaba una camioneta Land Cruiser Prado, color negro.

La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada y arrancó a las 10:15 a.m., en un salón del hotel Playa Bonita. Duró cerca de dos horas.

Solo Cortizo; la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, y el director de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes, hicieron uso de la palabra.

Tanto la Antai como Contrataciones Públicas han criticado varias contrataciones de funcionarios del equipo de Cortizo. Incluso, de la propia Presidencia, como la licitación para la compra de generadores atmosféricos de agua potable, que tuvo que ser revocada.

Las directrices

El mandatario, según las fuentes, les dijo a sus funcionarios que nadie puede anunciar medidas como aumentos salariales sin su aval, ya que los gastos del Estado deben coordinarse mejor.

También les informó que cada seis meses tendrían este tipo de reuniones. Lanzó la advertencia de que no permitirá que se “desvíe” un solo dólar; que no toleraría la corrupción.

“Nos dio a entender que quizás pronto se dé una baja. El presidente habló claro: el que sea sorprendido en actos de corrupción se va”, narró una de las fuentes.

Además, pidió el apoyo de todos para el Ministerio de Educación, ya que el próximo 2 de marzo inician las clases.

Fernández, de Antai, en tanto, explicó los datos que deben mantener visibles en las páginas web de las instituciones para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Raphael Fuentes, por su lado, explicó sobre las reformas a la ley de contrataciones públicas que se discute en primer debate en la Asamblea.

Pero no todo se centró en llamados de atención. Cortizo confesó estar muy contento con el 99% de su equipo.

“Todos, pónganse a tono; estoy feliz con el 99%, el 1% que me está quedando debiendo, póngase las pilas”, dijo el mandatario, según reportó su secretario de Comunicación, Óscar Ramos.

Ramos insistió en que se trató de una reunión “ de alineamiento”, para reforzar los objetivos que están en el plan de Gobierno, especialmente dirigido a aquellas entidades que se están “quedando atrás” en la ejecución de su presupuesto.

El ministro de Comercio, Ramón Martínez, también se refirió a la cita. “El mandatario siempre habla de hacer el trabajo con el que se comprometieron y que cualquiera que se esté desviando de ese propósito tiene que regresar al camino. Y el que no va a jugar con estas reglas, afuera”.

Consultado por La Prensa, el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, hizo su propio resumen. Dijo que se debatieron los lineamientos para la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

Código de conducta

Antes de finalizar el encuentro, el mandatario pidió a todos los funcionarios firmar “el código de conducta del buen gobierno”.

Cortizo se quedó con este documento, que establece, entre otras cosas, que el funcionario se “acoge” y “acepta” “no mentir, no hacer trampa, no robar y no tolerar a quien lo haga”.

Finalizado el encuentro, el primero en abandonar el hotel fue Cortizo junto a su vicepresidente.

Luego, poco a poco, salió el resto con sus escoltas y evitando, en todo momento, dar declaraciones a los periodistas. Algunos se dirigían al Consejo de Gabinete Turístico, que se celebró esa misma tarde en la Presidencia.

Las advertencias

Cortizo es muy dado a hacer esos llamados desde que asumió el poder el 1 de julio de 2019, hace siete meses. Entre las advertencias está, por ejemplo, la formulada el 12 de diciembre de 2019 en Palmas Bellas, Colón.

Ese día, en una gira de trabajo comunitario, el mandatario manifestó que “quien intente jugar vivo con los recursos del Estado está liquidado” . Igualmente, repitió lo que ha venido diciendo desde la campaña política que lo llevó al Palacio de las Garzas: “los recursos del Estado son sagrados, sagrados… aquí no hay margen para el juega vivo”.

Recientemente, el 16 de enero, en el cierre del Consejo de Gabinete Agropecuario, celebrado en Chiriquí, el mandatario fue más enfático. “En este gobierno no se necesita pagar coimas para obtener un contrato o agilizar un trámite”, repitió.

“Están advertidos… No usen mi nombre, ustedes me conocen, no me provoquen… No me pongan a prueba”, repitió.