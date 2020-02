La eutanasia es legal en Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Canadá y Colombia; el suicidio en Suiza y en parte de EE UU

Portugal: Hace alrededor de año y medio que la Asamblea de la República lusa se quedó a seis votos de legalizar la eutanasia. Los cuatro proyectos de ley fueron rechazados en una sesión en la que la mayoría de los partidos dio a sus diputados libertad de voto. El debate también llegó a la calle: los líderes de ocho religiones con presencia en el país firmaron un manifiesto conjunto en contra de la eutanasia y con una petición para reforzar los cuidados paliativos, que el Portugal solo llegan al 10% de los pacientes que los necesitan, y por los que la población se manifestó el día de la votación de la eutanasia. Sigue penada, por tanto, aunque no se castiga la pasiva, que si bien no provoca la muerte, tampoco la impide.

Italia: También en este país es legal retirar el tratamiento que un enfermo terminal pueda estar recibiendo y que le mantiene con vida si ello supone la mejor opción o si forma parte de un cuidado paliativo, pero tanto la eutanasia como el el suicidio asistido está castigado en estos dos últimos países con penas de prisión. El pasado mes de septiembre, el Tribunal Constitucional italiano emitió una sentencia histórica al dejar la puerta abierta a la absolución de Marco Cappato, un exeurodiputado y activista a favor de la eutanasia que ayudó a morir a DJ Fabo, de 40 años, que tras quedar ciego y tetrapléjico por un accidente decidió poner fin a su sufrimiento en una clínica de Suiza. Este caso reabrió el debate sobre la eutanasia pero aún no se ha podido llegar a un acuerdo al respecto. Lo que consiguió Cappato es que un caso así no sea castigado de forma automática siempre que se reúna una serie de condiciones. Entre otras, que el paciente manifieste un sufrimiento físico y psicológico intolerable pero siga siendo capaz de tomar decisiones libres y conscientes.

