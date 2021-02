la Eurocámara respalda el informe jurídico

Desde el PP Esteban González Pons ha destacado que “ha quedado demostrado que la inmunidad parlamentaria no procede en estos tres casos puesto que los hechos por los que Puigdemont, Comín y Ponsatí son procesados ocurrieron antes de que se convirtieran en eurodiputados y, además, no están vinculados a su ejercicio como miembros de esta institución”. Por eso, ha añadido que el Parlamento Europeo “ no puede convertirse en un refugio de impunidad de aquellos que atacan el estado de derecho en un país miembro de la UE, dañando así la estabilidad del conjunto de la Unión”.

