La Eurocámara decide sobre la imnunidad de Puigdemont…y está muy cerca de perderla

Desde Podemos, por contra, anunciaron su voto en contra. “En Cataluña existe un conflicto político que requiere de política, no de judicialización “, sostuvo el eurodiputado morado Miguel Urban. Desde el PNV, la eurodiputada Izaskun Bilbao explicó que se posiciona en contra porque cree que hay “falta de garantías” sobre un “juicio justo” en España. “Me voy a oponer por una cuestión de principio que es que en Cataluña hay un problema político que debe resolverse con diálogo y democracia, las soluciones penales no lo van a resolver”.

Y es que, de hecho, que Puigdemont pierda la inmunidad no tiene repercusiones políticas: podrá seguir ejerciendo su labor de eurodiputado , pero se vuelva a la casilla de salida. El debate pasará a centrarse, de nuevo, en un diálogo entre la justicia española y la belga por su extradición. Los precedentes no son favorables a que esto se produzca, pues el pasado mes de enero un tribunal belga volvió a rechazar la extradición del exconseller Lluís Puig.

You May Also Like