La Euro 2020 sigue en duda por el coronavirus

Jugar sin espectadores es otra opción. Según Virgile Caillet , director general de la Union Sport and Cycle, que representa las empresas del sector, considera que “es la menos mala de las situaciones a corto plazo, un aplazamiento quiere decir que un difusor televisivo no tiene nada que echarse a la boca”.

“Un problema sensible”, según el antiguo jefe de Francia-2016 , es la venta de entradas. “¿Cómo anticipar a los espectadores si la UEFA no conoce las condiciones de circulación que serán impuestas dentro de tres meses? No puede ser improvisado en el último momento, salvo que todos los partidos se jueguen a puerta cerrada”.

You May Also Like