La estudiante Verónica Yepes, de Boston School, gana en concurso ‘Leader in Me’

“Yo me siento orgullosa de mí misma y siento que el hecho de haber ganado esta competencia me hace feliz. De cierta manera, esto demuestra lo cierto que es aquella frase de que puedes lograr todo lo que propongas, y que siempre hay alguien que está dispuesto a escucharte y a brindarte la atención necesaria para lograr esa meta. Se siente increíble”, comentó.

La estudiante panameña Verónica Yepes , del colegio Boston International School, ganó el premio internacional de oratoria en la categoría de entre 11 y 15 años de edad del programa Leader in Me , de la organización Franklin Covey.

