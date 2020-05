La estremecedora portada de ‘The New York Times’ con los nombres de mil víctimas del coronavirus

Alain Delaquérière, uno de los periodistas del diario, recopiló una lista de cerca de mil nombres sacados de cientos de periódicos. Redactores de distintos departamentos y tres estudiantes de Periodismo leyeron todos los obituarios y “seleccionaron frases que retrataran la singularidad de cada vida perdida”, explica el propio The New York Times.

Considerado uno de los diarios impresos más prestigiosos del mundo, The New York Times ha publicado este domingo una portada que ha recibido el aplauso unánime por el impactante mensaje que muestra: sin imagen alguna, las seis columnas del diario están ocupadas por el nombre, la edad y una brevísima pincelada biográfica de 1.000 víctimas del coronavirus en Estados Unidos.

