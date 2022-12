La estrecha relación entre el café descafeinado y el sistema nervioso

El café descafeinado se logra tras el lavado de los granos de café con agua o vapor, o bien, empleando algún tipo de disolvente orgánico o dióxido de carbono. No obstante, no se elimina por completo la cafeína. Según la FEC, cada taza de café descafeinado de 150 mililitros contiene unos 3 miligramos de cafeína.

Desde la Fundación Española del Corazón (FEC) recoge los resultados de un trabajo realizado por el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, publicado New England Journal of Medicine, que revelan que el café tenía propiedades protectoras en la mayor parte de enfermedades , salvo en los tumores, y las personas que bebían alrededor de cuatro tazas de café al día reducían en un 14% su riesgo de muerte.

