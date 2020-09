‘La Estafa de Andorra’, el documental financiero que sacudió al mundo

Miles de ahorradores, cuentahabientes e inversionistas foráneos vieron en Andorra como una oportunidad de inversión para diversificar sus activos, pero nunca pensaron que vivirían la peor de sus pesadillas cuando optaron por resguardar sus capitales en esta desmantelada institución; no tenían ni la menor idea de lo que podía sucederles y literalmente se les cayó el mundo encima.

Ya han pasado más de cinco años desde que las investigaciones por parte de las Instituciones Financieras y el Gobierno Andorra acusara a la Banca Privada de Andorra (BPA) de “lavado de dinero” y que llevara a la postre el congelamiento de cuentas de miles de clientes que hasta la fecha continúan teniendo problemas para recuperar sus ahorros que ya fue demostrado por las mismas instituciones de regulaciones internacionales.

También puedes leer: Allen Córdoba tiene claro sus objetivos

Es así como el documental, “La Estafa de Andorra” del cineasta Eric Merola relata la historia de la Banca Privada de Andorra. El documental se entrena este 4 de septiembre en plataformas como Amazón y ya está disponible en YouTube. La temática aborda el blanco de prácticas ilegales del mundo financiero y oscuros intereses políticos, tras un abortado movimiento independentista, que el Principado andorrano consintió y alentó, el cual sigue más vivo que nunca.

La mayoría de las principales noticias sobre el cierre de BPA informaron que BPA se cerró debido a la actividad de lavado de dinero relacionada con el Cartel de Drogas de Sinaloa, el gobierno venezolano y las mafias rusas y chinas. Este documental examina estos cargos de lavado de dinero de manera forense, demostrando que BPA era categóricamente inocente de estos crímenes. “The Andorra Hustle” le da a la audiencia una narrativa bien investigada que contradice toda la cobertura de noticias de estos eventos.

La opinión pública cuestiona que el Gobierno quiera pasar la página para evitar seguir hablando del caso y llegar incluso a la censura mediática contra las víctimas que también reclaman daño moral y reputacional.

También puedes leer: No dejó de luchar ante la adversidad

“La Estafa de Andorra” es la viva radiografía del abuso del poder contra algunos empresarios afectados y víctimas del BPA, por eso se mantienen en pie de guerra ejecutando demandas en cortes internacionales por daños directos a sus personas producto de dicha investigación.

Sobre el director

Eric Merola es un cineasta y documentalista galardonado internacionalmente. Durante la primera década de la carrera de Merola había investigado varias historias dentro del ámbito de la ciencia médica innovadora.

El primer documental de Merola, Burzynski, había sido visto por millones y había obtenido numerosos premios internacionales, incluidos los premios nacionales y municipales al “Mejor documental” en HumanDoc en Varsovia. Burzynski también ganó el “Mejor documental” en The Documentary Channel de Estados Unidos, y luego se distribuyó en Netflix en todo el mundo. Las otras películas de Merola incluyen The God Cells: A Fetal Stem Cell Journey y Second Opinion: Laetrile at Sloan-Kettering.

En 2020, Eric Merola ha firmado un acuerdo en Hollywood para adaptar sus documentales anteriores como series dramáticas con guión, en colaboración con Ryan Farley, nominado al Emmy, y escritor y productor de Ozark, en Netflix.