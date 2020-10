La esperanza de vida en España, amenazada por las enfermedades crónicas y la COVID-19

No obstante, HALE no ha avanzado a la misma velocidad que la esperanza de vida general en 198 de los 204 países evaluados, lo que sugiere que las personas están viviendo más años con mala salud.

“Por eso creemos que estamos ante un punto de inflexión en los países de altos ingresos, donde, si no gestionamos estos factores de riesgo de una manera más proactiva, es posible que no se den más avances y, quizá, incluso caiga la esperanza de vida”, advirtió Murray.

Según The Lancet, la principal causa de muerte por enfermedades no transmisibles (ENT) en 2019 en España fue la cardiopatía isquémica, que provocó 53.600 fallecimientos, seguida por el accidente cerebrovascular -o derrame cerebral-, con 37.100.

Un amplio estudio publicado este jueves por la revista The Lancet reveló que el crecimiento de las enfermedades no transmisibles -que causan en España más de 175.000 muertes al año- en conjunción con la COVID-19 ponen en peligro los logros sanitarios ante el avance de varios factores de riesgo.

