La escritora Alice Kellen lanza ‘La teoría de los archipiélagos’, su libro más íntimo y personal

Alice Kellen (Valencia, 1989) se ha colocado en poco tiempo entre las escritoras más populares de la literatura en España. Sus novelas han cautivado a medio millón de lectores, y su nuevo lanzamiento, La teoría de los archipiélagos (Planeta) también promete ser un éxito en ventas.

La novela, que ya ha llegado a las librerías, toca temas tan universales como el amor y la felicidad, y su protagonista es Martín, un hombre de 72 años que vuelve al pueblo valenciano que le marcó hace casi dos décadas.

En el verano de 1980, cuando trabajaba como redactor e ilustrador de enciclopedias y estaba casado con Candela, conoció a Isaac, un joven jardinero que la ayudó en sus momentos más delicados, y en el que no ha dejado de pensar en las últimas décadas.

“La teoría de los archipiélagos viene a decir que todos somos islas, llegamos solos a este mundo y nos vamos exactamente igual, pero necesitamos tener otras islas alrededor para sentirnos felices en medio de ese mar que une tanto como separa”, escribe la autora.

“Yo siempre he pensado que sería una niña pequeñita, de esas en las que hay tres palmeras, una playa, dos rocas y poco más; me he sentido invisible durante gran parte de mi vida. Pero entonces apareciste tú, que sin duda serás una isla volcánica llena de grutas y flores. Y es la primera vez que me pregunto si dos islas pueden tocarse en la profundidad del océano, aunque nadie sea capaz de verlo”, continúa.

Kellen dice que esta es su novela “más íntima y personal”. “Es una novela que etiquetaría en un género distinto: el sentimental. Es adulta y sigue una línea que ya he explorado anteriormente, con novelas como ‘Sigue lloviendo’ o ‘El chico que dibujaba constelaciones’: todas se ambientan en Valencia y tienen una extensión corta en comparación a las demás”, informó recientemente la autora a Europa press.

La escritora es responsable de títulos como Sigue lloviendo, El día que dejó de nevar en Alaska, El chico que dibujaba constelaciones, 33 razones para volver a verte, 23 otoños antes de ti, 13 locuras que regalarte, Llévame a cualquier lugar, la bilogía Deja que ocurra: Todos lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos, Nosotros en la luna, Las alas de Sophie, Tú y yo, invencibles y El mapa de los anhelos.